La Gelbison per la prima volta in questa stagione in gare ufficilai tra Coppa Italia e campionato non subisce reti, ma neanche ne riesce a segnare. Il Rende arrivato al Morra, erge un muro invalicabile e con il suo portiere Quintiero al debutto tra i pali della porta dei calabresi è funge da vera e propria saracinesca che diventa imperforabile nonostante i numerosi tentativi portati dai ragazzi del tecnico Ferazzoli. In particola ci hanno provato Tedesco, per lui anche un palo, Gagliardi e Mautone, ma tutti si sono imbattuti nell'estremo difensore che ha negato loro la gioia del gol e con i suoi interventi ha regalato al Rende un prezioso punto. Alla Gelbison resta l'amaro in bocca per una vittoria sfumata e che certamente avrebbe meritato per quanto prodotto nell'arco dei 95'. Ora testa alla prossima sfida sul campo del Troina.

