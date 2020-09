La Gelbison vince (2-0) il derby amichevole con il Santa Maria

Nel primo test match stagionale per la Gelbison al cospetto di una pari categoria la Poilsportiva Santa Maria neo promossa in sere D la compagine di Vallo della Lucania, si presenta in gran spolvero e riesce ad aggiudicarsi in modo convincente il "derby" con i cugini cilentani con il punteggio di 2-0. La gara giocata nella mattinata al Carrano di Castellabate, sotto un sole cocente, ha visto i ragazzi del tecnico Giuseppe Ferazzoli, partire subito con il piede sull'acceleratore tanto da sorprendere la squadra di casa del trainer Gianluca Esposito, e al 12' con una zampata vincente di Figliolia, sono passati in vantaggio. I tentativi di reazione da parte di Capozzoli e soci, sono risultati innocui. Nella ripresa gli uomini di casa hanno cercato in modo più convincente la rete del pareggio, ma è stata ancora una volta la Gelbison ad andare a segno con Coulibaly, che ha fissato il punteggio sul 2-0 per i vallesi. Un successo per la Gelbison che ora è attesa dalla storica prima partecipazione nella Tim Cup sul campo del Novara mercoledì 23 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA