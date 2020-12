Dopo due mesi e mezzo la Gelbison riassapora nuovamente il gusto della vittoria e lo fa al termine di una gara intensa che si è sbloccata soltanto nei minuti finali grazie ad una rete di Coulibaly, subentrato ad inizio ripresa in luogo di Tedesco. L'attaccante maliano si è rivelato decisivo per il successo dei cilentani nei confronti del Biancavilla che sperava di portare a casa un punto, ma al minuto 43' della seconda frazione è arrivata la marcatura dei vallesi che così riescono a dare un calcio alla crisi e con i 3 punti si tirano fuori anche dalla zona minata. Dopo una prima frazione senza sussulti, nella ripresa Ferazzoli, manda in campo Gagliardi e Coulibaly proponendo una formazione a trazione anteriore e le scelte del tecnico romano vengono premiate dalla rete allo scadere che fa ritrovare il sorriso e la serinità all'intero ambiente che oltre alla situazione di classifica non brillante aveva visto la squadra protagonista involontaria del Covid-19 che ha interessato grande parte del gruppo. Questo successo fa passare tutto in secondo piano e fa aprire prospettive diverse per il prosieguo del torneo.

