La Mariglianese batte di misura la Nocerina: i vesuviani sperano, molossi fuori dai playoff

Mariglianese bestia nera della Nocerina in questo campionato. I vesuviani bissano il successo dell'andata al San Francesco, battendo i rossoneri anche al Santa Maria delle Grazie, ancora con pieno merito. Punteggio finale di 1-0 per i ragazzi di Sanchez, grazie alla rete di Marzano a inizio ripresa. Per i molossi arriva la terza sconfitta di fila, figlia ancora una volta di una prestazione assolutamente svogliata.

Nel primo tempo c'è poco o nulla da segnalare. Ma è la sola Mariglianese a “sporcare” il taccuino dei cronisti con due occasioni limpide non sfruttate da Arrivoli e da Esposito. Non c'è traccia di Nocerina dalle parti di Maione, che vive in pratica un pomeriggio da spettatore.

Nella ripresa il punteggio si sblocca al 7': Faiello è liberissimo di arrivare sul fondo dal versante destro, sul cross Marzano è in beata solitudine al limite dell'area piccola per il più comodo dei tap-in di testa. Ci si attende una reazione degli ospiti, che tuttavia resta solo sulla carta. Troppo poco il tentativo di Dammacco poco prima della mezz'ora. Tutto il resto è noia per la Nocerina.

Molto meno per una Mariglianese che risponde per le rime ai successi di Casarano e Nardò, rosicchiando 3 punti a Rotonda, Lavello e Team Altamura. Ad oggi i biancazzurri sono fuori dalla zona playout. Negli ultimi 180 minuti di regular season, i ragazzi di Sanchez dovranno tirar fuori gli artigli, per scrivere un nuovo importante capitolo della storia del club.