La Mariglianese cade ancora: Bisceglie corsaro, torna l'incubo playout

Seconda sconfitta consecutiva per la Mariglianese, che allo stadio Gobbato di Pomigliano d’Arco – Santa Maria delle Grazie squalificato per un turno – perde di misura nella sfida salvezza contro il Bisceglie. La sconfitta complica – e non poco – la classifica dei biancazzurri, scivolati di nuovo ai margini della zona playout: il Rotonda, sestultimo, è adesso ad una sola lunghezza. Tre punti che valgono oro, invece, per il Bisceglie, che adesso “vede” la zona salvezza. Stellati corsari nel segno di Izco, in gol ad inizio ripresa (foto ufficio stampa As Bisceglie).

La prima frazione di gioco registra due sole occasioni, una per parte. Mariglianese pericolosa al 9’ con Esposito, che semina il panico nell’area pugliese e calcia a tu per tu con Martorel: decisiva l’opposizione del portiere pugliese, che sventa il pericolo coi piedi. Bisceglie pericoloso al quarto d’ora con Cozza, che ci prova dalla distanza su punizione: Maione vola all’incrocio e sventa, con D’Angelo che – sulla respinta – calcia poi sull’esterno della rete.

Nella ripresa, Bisceglie subito aggressivo. Nemmeno un minuto e Coria costringe Maione all’intervento in due tempi. Al 2’ il gol partita: è poderoso il destro al volo di Izco, su cui stavolta nulla può Maione. La replica della Mariglianese è veemente, ma il Bisceglie si difende con ordine e orgoglio. Aracri conclude su punizione sopra la traversa, Pantano (velenosa la sua inzuccata) chiama Martorel a una decisiva smanacciata. Nel finale, padroni di casa pericolosi su punizione con Ragosta: la deviazione in corner di capitan Marino sventa il pericolo e fa sfumare l’ultima speranza biancazzurra.