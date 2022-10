La Nocerina attende l'Altamura: due sole assenze tra i molossi

Obiettivo minimo, proseguire nella striscia di risultati e prestazioni positive. La Nocerina ospiterà domani pomeriggio al San Francesco il Team Altamura di Ciro Ginestra. La squadra dell'ex centravanti di Salernitana e Sorrento è appaiata ai rossoneri a quota 10 in classifica ed è digiuno di vittorie dallo scorso 2 ottobre, quando espugnò il campo del Francavilla.

In casa Nocerina mister Zavettieri ha lavorato col gruppo quasi al completo, orfano degli ormai lungodegente Khaleel e Giacomarro. Il pieno recupero di Magri e Mincica, oltre che del centrocampista Cuomo permetterà a Zavettieri di optare per entrambe le soluzioni tattiche utlizzate nelle ultime due uscite di campionato. Dunque, un 4-4-2 molto elastico con Mincica arretrato da quarto alto a supporto delle punte o un 4-3-3 nel quale lo stesso attaccante andrebbe a prendere il posto di uno tra Talamo e Scaringella rispetto alla formazione schierata in partenza a Barletta.

Il tecnico ex Juve Stabia svelerà comunque in extremis le sue scelte, ma conta di poter proseguire nella scia di entusiasmo e ottimismo avviata dal suo avvento in panchina. Match in programma alle 14.30, con la direzione del signor Domenico Petraglione della sezione di Termoli.