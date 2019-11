Una lunga lista di assenti in casa Nocerina, in vista della sfida interna al quotato Fasano, terza forza del girone H di Serie D. Il duo Esposito-Cavallaro deve rinunciare a ben sei calciatori. Allo squalificato Carrotta, infatti, faranno compagnia in tribuna i vari Campanella, Di Lollo, Carrafiello, Stellato e Messina, tutti alle prese con problemi fisici.



Nelle scelte iniziali, ipotesi plausibile quella di Ciampi e Mannone centrali, con Matrone e De Siena sugli esterni. Per il resto, possibile conferma per il resto della formazione che ha espugnato il Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, con ballottaggio tra Lava e Liurni per affiancare l'altro attaccante Sorgente.



Qui di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Leone, Scolavino

DIFENSORI: Calvanese, Ciampi, De Siena, Festa, Fortunato, Mannone, Matrone, Romano.

CENTROCAMPISTI: Corcione, D’Anna, Iannini, Landri, Mincione, Poziello.

ATTACCANTI: Cavallaro, Conte, Lava, Liurni, Pisani, Sorgente. © RIPRODUZIONE RISERVATA