La Nocerina «baby» in ritiro: i 28 atleti partiti per Bisaccia

Una Nocerina in formato “baby” è partita oggi, al termine del pre-ritiro svolto allo stadio San Francesco, per il romitaggio estivo di Bisaccia in provincia di Avellino. Pochissimi gli atleti di esperienza a disposizione del tecnico Beppe Sannino: il capitano Garofalo (unico oltre i 30 anni), i centrocampisti Basanisi e Giacomarro, gli attaccanti Mincica, Talamo, Scaringella e Valentini.

La lista dei 28 convocati è dunque monopolizzata dagli under, nati dopo il 2001, con quattro atleti classe 2005 che vanno oltre gli obblighi imposti dalla Lnd per la stagione 2022-23. Qui di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: Paolo Recchia 2003, Chrysostomos Stagos 2002, Giuseppe Troiano 2005.

DIFENSORI: Mario De Marino 2000, Arthur Bandeira Diniz 2003, Chernet Boersma 2004, Giovanni Dorato 2005, Agostino Garofalo 1984, Kylan Gomes 2004, Mattia Menichino 2002, Umberto Villani 2004.

CENTROCAMPISTI: Andrea Basanisi 1996, Marco Barone 2004, Emanuel Chietti 2003, Emmanuel Cuomo 2002, Christian Gaudino 2005, Dario Giacomarro 1995, Gaetano Mancino 2001, Mattia Saccoccio 2004, Iker Schiavella 2003

ATTACCANTI: Kevin Amarante 2005, Mamadou Baldé 2004, Mattia Falzone 2004, Salvatore Mincica 1992, Michele Settembrini 2004, Nicola Talamo 1996, Michele Scaringella 1995, Giorgio Valentini 1994.

La squadra sarà a lavoro in Irpinia fino al prossimo 6 agosto, sostenendo nel frattempo anche alcuni test amichevoli che saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Già invece fissato il test con la Turris, in programma allo stadio San Francesco il prossimo 7 agosto.

La gara, contrariamente a quanto preventivato, non si giocherà in notturna perché non è ancora stato eseguito l'intervento di manutenzione della torre faro andata ko nei mesi scorsi, durante la partita casalinga con il Nola.