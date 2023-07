La Nocerina balla sulle punte: ecco El Bakhtaoui e Parravicini

Nuove ufficializzazioni in casa Nocerina e ulteriori conferme delle anticipazioni fornite nei giorni scorsi. La società rossonera ha comunicato il tesseramento degli attaccanti Nicolas Parravicini e Faissal El Bakhtaoui (nella foto).

Parravicini è un centravanti di grossa stazza fisica che vanta esperienze nei settori giovanili di Genoa e Novara. In Serie D ha giocato con le maglie di Arconatese e Scanzorosciate e nella scorsa stagione ha vinto il campionato con la maglia del Lumezzane.

El Bakhtaoui è un graditissimo ritorno a Nocera. Lo portò in rossonero a metà stagione 2020-21 l'ex direttore sportivo Riccardo Bolzan, confermando grandi doti da scopritore di talenti.

Il fantasista franco-marocchino deliziò il pubblico con numeri sicuramente degni di categorie superiori rispetto alla Serie D, chiudendo con 8 reti in 16 presenze alla corte del tecnico Giovanni Cavallaro. In seguito ha indossato le maglie di Team Nuova Florida e Livorno.

Intanto la società rossonera ha fissato per domani mattina la conferenza stampa di presentazione del tecnico Gianluca Esposito e del direttore tecnico Giuseppe Prete. Sarà anche l'occasione per annunciare la nuova campagna di comunicazione per una stagione che, stando ai calciatori già tesserati e quelli prossimi all'ufficializzazione, vedrà la Nocerina sicuramente protagonista in campionato.