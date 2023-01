La Nocerina batte di misura il Gravina: gol e assist per il «gigante» Maletic

Successo con pieno merito per la Nocerina che inaugura con 3 punti fondamentali in chiave salvezza il nuovo corso societario. Punteggio finale di 2-1 per i molossi, che legittimano nella ripresa un successo che avrebbe potuto essere anche più largo nei numeri. In uno stadio che ha visto in crescita i numeri sugli spalti, i ragazzi di Zavettieri sono stati trascinati in zona gol da un ottimo Maletic. Il centravanti bosniaco firma un gol e un assist contro il Gravina, dando prova di buoni numeri che potranno tornare sicuramente utili alla squadra nel girone di ritorno.

La cronaca. Out capitan Garofalo, Zavettieri punta sul 4-3-3 facendo esordire dal 1’ anche Mansi e Di Palma. Poco o nulla da segnalare fino al 19’, quando la Nocerina sblocca il punteggio. Basanisi ruba palla in mediana, avanza e serve in posizione decentrata Maletic che controlla e infila nell’angolino sul primo palo. Una volta in vantaggio, i rossoneri hanno il demerito di abbassare il ritmo. Il Gravina cerca il pari e dopo le occasioni fallite da Oliveira e Coppola, trova il pari al 36’ con il colpo di testa di Parisi in mischia.

La ripresa è un monologo dei padroni di casa. Maletic al 10’ sfiora il palo su punizione, poi è Caso Naturale a provarci di testa senza la giusta forza. A metà frazione Maletic difende palla sul fondo e pennella al centro un cross morbido che Caso Naturale deve solo spingere nel sacco.

I molossi non ripetono l’errore di abbassare i ritmi. Anzi proseguono a caccia della terza rete. Il solito Maletic chiama Mascolo alla deviazione in corner, poi Basanisi allarga troppo la mira in ripartenza. Nel finale il forcing del Gravina non produce conclusioni fino al triplice fischio. La Nocerina festeggia e allunga a distanza di sicurezza dalla zona playout.