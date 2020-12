Azioni di disturbo in chiave calciomercato. Alla riapertura della lunghissima finestra invernale della campagna trasferimenti, la Nocerina prova a respingere gli “attacchi” provenienti da altri club per provare a strappare ai molossi qualche pezzo pregiato.

Tra gli atleti più richiesti c'è Adama Diakité, attaccante classe 1993 che ha gradualmente dimostrato di essere imprescindibile per la manovra offensiva dei rossoneri nel primo scorcio di campionato. Tre le reti all'attivo, ma soprattutto un grande lavoro per mettere anche i compagni in condizione di far gol.

Per Diakité si è mosso il Taranto, club tra le cui fila l'attaccante ha già militato tra il 2017 e il 2019, a cavallo di due stagioni sportive. La Nocerina però non ha alcuna intenzione di privarsene, così come hanno confermato il diesse Bolzan e l'allenatore Cavallaro.

Diakité è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo alcuni giorni di riposo e lavoro differenziato e sarà regolarmente a disposizione del tecnico per l'anticipo di campionato, in programma sabato pomeriggio ad Ardea contro il Team Nuova Florida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA