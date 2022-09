La Nocerina esce indenne da Gravina: Talamo trova il pareggio nella ripresa

La Nocerina trova un ottimo pareggio in trasferta a Gravina, riequilibrando il match nell'ultimo scorcio del secondo tempo. Senza Garofalo, Giacomarro e Khaleel, i molossi soffrono la verve della formazione pugliese, riuscendo a trovare qualche spazio soltanto nel secondo tempo.

Nella prima frazione sono invece i padroni di casa a menare le danze, trovando il vantaggio già dopo 10 minuti. Chacon è bravo a liberarsi nell'area dei molossi, battendo Stagkos per il parziale 1-0. Il portiere rossonero argina ulteriori attacchi, in particolare sul tentativo di Romano a metà frazione e sulla conclusione di Kharmoud a pochi minuti dall'intervallo. Della Nocerina c'è traccia solo con un tiro di Chietti dalla distanza deviato in angolo.

Nella ripresa dopo pochi minuti Scaringella ci prova di testa ma trova un salvataggio sulla linea. La gara scivola via senza troppi sussulti fino al 35' quando Talamo trova lo spunto per il pareggio. Nel finale Perrelli prova a rimettere la freccia per i pugliesi, ma Stagkos è attendo blindando il punteggio sul definitivo 1-1.