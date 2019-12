Doppio botta e risposta e pareggio che forse sta pure un po' stretto alla Nocerina contro il Casarano. I rossoneri regalano due gol ai pugliesi, trovando però la forza per rimontare e portare a casa un punto, grazie al solito Lorenzo Liurni. I molossi si presentano in campo col 4-3-3, perdendo però nel riscaldamento il difensore Calvanese, vittima di un problema muscolare. C'è D'Anna a giocare al centro della difesa, dirottando a destra Granata: quest'ultimo è l'unico dei tre nuovi acquisti a esordire dal 1'.



Primo tempo d'una noia mortale, ravvivato esclusivamente dai due calci di rigore concessi dal direttore di gara. Al 31' un'uscita scellerata di Scolavino, col pallone destinato sul fondo, regala al Casarano un penalty per atterramento di Versienti. Il portiere rossonero di fa perdonare respingendo l'esecuzione di Mincica, ma il pallone torna comodo tra i piedi del 10 ospite e il tap-in è un gioco da ragazzi. Al tramonto della prima frazione il primo pareggio. Punizione di Liurni da posizione decentrata. L'ex rossonero Russo allarga inspiegabilmente un braccio in barriera: dal dischetto lo stesso Liurni scarica di potenza sotto la traversa.



Nella ripresa Nocerina subito sfortunata. Guarnieri si oppone al 4' alla sventola di Corcione, poi il palo dice di no a Cristaldi sulla respinta. Un altro legno arriva alla mezz'ora: Dieme, altro nuovo acquisto, si procura furbescamente una punizione sul versante destro; la sventola di Liurni è di rara potenza, ma la traversa dice di no.



Poco prima del 90' il Casarano ripassa. Versienti cicca la conclusione dalla destra, ma si ritrova a confezionare un assist di platino per Foggia, che sbuca tutto solo sul secondo palo, illudendo i tifosi rossoblu di aver conquistato i 3 punti. Due minuti dopo, ancora Dieme di furbizia conquista un altro calcio di punizione dalla stessa posizione precedente. Uguale è pure il mezzo collo esterno di Liurni, che fa partire una sassata dritta sotto l'incrocio dei pali. Gol da cineteca, come aveva già fatto con la Gelbison su azione e col Fasano da calcio piazzato.



Risultato positivo per la Nocerina, che viene tuttavia scavalcata dal Team Altamura. Molossi a pari punti con Gelbison e Gladiator, ma al momento fuori dalla zona playout per effetto degli scontri diretti. © RIPRODUZIONE RISERVATA