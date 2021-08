La Nocerina perde i pezzi pregiati: via Dammacco, El Bakhtaoui e Diakitè

La ricostruzione della Nocerina versione 2021-2022 dovrà passare per forza di cose da una completa rifondazione del reparto offensivo. Il club saluterà infatti tutti gli elementi di maggior talento in prima linea. A partire da Gaetano Dammacco, che ha scelto il Muravera nonostante una super-offerta fatta dalla società del presidente Paolo Maiorino.

E lo stesso discorso sembra valere anche per Faissal El Bakhtaoui e Adama Diakitè. Entrambi, pur reduci da un'annata positiva alle dipendenze del tecnico Giovanni Cavallaro, sono pronti a cedere a sirene provenienti da altri club, creando qualche difficoltà in più al diesse Riccardo Bolzan, chiamato in pratica a ripetere quanto ha dovuto fare la scorsa estate.

Tra i partenti in prima linea c'è anche Nicola Talamo, che ha vissuto un bel po' di alti e bassi in campionato, condizionato soprattutto dal grave infortunio alla caviglia subito quando aveva iniziato a riprendere confidenza con il gol.