La Nocerina presenta Sannino: martedì sera la «prima» ufficiale

La Nocerina ha dato appuntamento per martedì sera ai tifosi rossoneri, che potranno conoscere ufficialmente il nuovo allenatore Beppe Sannino. La serata di presentazione, con inizio alle 19.45, è in programma nel parco pubblico di via Rea a Nocera Inferiore.

Il tecnico di Ottaviano ha lavorato in continuo contatto con Nunzio Zavettieri, responsabile dell'area tecnica, in questa prima fase di calciomercato per la squadra rossonera. La società ha confermato in gruppo alcuni elementi di esperienza e un discreto numero di under, perfezionando anche l'arrivo di nuovi atleti di spessore. Su tutti il centrocampista Giacomarro e l'esterno offensivo Mincica, reduci dalla vittoria del campionato scorso tra le fila del Cerignola.

I tifosi si aspettano ovviamente qualche altro colpo per far salire le quotazioni della squadra in vista del prossimo campionato. Delle strategie di mercato seguite dal club parlerà lunedì sera Nunzio Zavettieri nel corso di una conferenza stampa indetta presso la nuova sede di via Atzori. Nell'occasione sarà anche illustrato il nuovo piano marketing per la stagione 2022-23.