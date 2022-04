La Nocerina rifila quattro gol al Nola: molossi quinti, bruniani in zona playout

La Nocerina batte il Nola per 4-2 nel posticipo serale a porte chiuse del San Francesco. Il risultato punisce oltremodo la formazione ospite, che prova a giocarsela a viso aperto ma viene punita dal cinismo dell'undici di Cavallaro.

Moduli speculari per le due formazioni, che non trovano sbocchi nel primo quarto d'ora. Dopo un tentativo di Dammacco che chiama Mariano alla respinta di piede, è lo stesso attaccante pugliese a servire l’assist per il vantaggio firmato da Palmieri al 16’.

Il Nola fa fatica a reagire e subisce il raddoppio al 38’ con una sventola di Cuomo sulla quale il portiere ospite non è sembrato esente da colpe. Sul 2-0 la Nocerina prova a rifiatare, ma subisce il ritorno del Nola, che al 41’ accorcia con Caliendo, bravo a risolvere con una bella conclusione un flipper nell’area rossonera.

Ma è un fuoco di paglia. Al 43’ la Nocerina allunga con Bovo, che trova la rete con l’evidente deviazione di Sagliano. L’autore del tris si ferma poco dopo per un problema muscolare. E prima dell’intervallo D’Orsi divora un’occasionissima a tu per tu con Venditti.

A inizio ripresa un vero e proprio assedio dei bruniani, che falliscono diverse occasioni due volte con D'Angelo e Coratella nel giro di 5 minuti. Passata la bufera nella propria area, la Nocerina cala il poker alla prima sortita del secondo tempo. Contropiede rapidissimo avviato da Mazzeo, palla a Cuomo che chiude il triangolo con Vecchione e realizza la sua doppietta personale.

Risultato in ghiaccio per la Nocerina, che rischia al 14' sulla conclusione di Acampora ma non corre più pericoli fino alla fase finale. L'attenzione dei pochi presenti si concentra sulla centralina di una torre faro, messa ko da un principio di incendio subito domato. C'è ancora tempo per l'espulsione di Garofalo per doppia ammonizione e il gol di D'Angelo, che al 5' di recupero fissa il punteggio sul definitivo 4-2.