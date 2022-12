La Nocerina sgambetta la Cavese: esordio col botto per Caso Naturale

La Nocerina rifila un inatteso sgambetto alla capolista Cavese. La sfida del San Francesco termina col punteggio di 2-1 per i padroni di casa, che vedono anche un esordio col botto per l'attaccante Caso Naturale. L'esterno ex Afragolese, buttato subito nella mischia da mister Zavettieri, ripaga la fiducia realizzando il gol del momentaneo 1-0 con un preciso colpo di testa al 6' del primo tempo.

La Cavese, con uno schieramento forse troppo spregiudicato con ben quattro attaccanti, trova il pareggio dopo pochi minuti con un rasoterra chirurgico di Banegas dal limite dell'area. Il match offre un bel po' di occasioni da una parte e dall'altra.

La Nocerina va vicina al raddoppio con Talamo e ancora con Caso Naturale; sul fronte opposto i pericoli di marca biancoblu portano le firme di Bubas e Foggia. In apertura di ripresa i rossoneri potrebbero di nuovo approfittare di una difesa metelliana meno attenta del solito, ma De Marino manda incredibilmente alto un colpo di testa da zero metri a porta praticamente sguarnita.

Colombo ha il suo bell'impegno anche su tiro di Giacomarro, ma non è impeccabile al 24' quando, su un diagonale apparso abbastanza lento di Balde, respinge il pallone centralmente sui piedi di Chietti. Il figlio d'arte, lasciato incredibilmente solo in area, ha il tempo di controllare, osservare il piazzamento degli avversari e infilare nel sacco in beata solitudine per il 2-1.

Nel finale la Cavese sfiora il pari, ma la velenosa conclusione di Palma si stampa sull'incrocio dei pali ricacciando in gola l'urlo della rete agli ospiti. Il forcing degli aquilotti è infruttuoso, nonostante la superiorità numerica maturata per il doppio giallo a Talamo, che finisce sul taccuino dei cattivi insieme a Menichino, espulso dalla panchina.