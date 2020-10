Arrivato in un punta di piedi, pronto a cambiare il suo ruolo originario e subito protagonista in campo. Gaetano Dammacco è sicuramente l'uomo copertina della Nocerina dopo i primi 180 minuti di campionato. In gol contro il Savoia, una doppietta contro il Giugliano, a confermare la bontà dell'intuizione tattica di mister Cavallaro.

Da mezzala con ampia licenza di “offendere”, l'atleta barese sta esprimendosi a ottimi livelli, tenendo anche conto della lunghissima pausa forzata causa Covid-19 e del fatto che siamo ancora agli inizi della nuova annata. La classifica marcatori passa in secondo piano al cospetto delle prestazioni offerte.

Dammacco non è arrivato a Nocera con la fama del bomber, ma al momento sta dimostrando di “vedere la porta”. E staff e compagni contano di poterne assecondare la vena realizzativa anche nel prossimo futuro. Già a partire dalla gara interna di domenica con la Torres, per la quale Cavallaro dovrà fare i conti con un bel po' di assenze.

Il Giudice Sportivo ha infatti fermato Morero e Manoni per una giornata, dopo i cartellini rossi subiti da entrambi nella sfida del Giraud. E a proposito del derby di Torre Annunziata, è arrivata anche un'ammenda per la società oplontina: all'arrivo della Nocerina allo stadio, numerosi tifosi del Savoia hanno ben pensato di eludere il cordone di forze dell'ordine, per andare a colpire il bus con calci e pugni, oltre a rivolgere coloriti insulti ai tesserati molossi.

Tornando in casa Nocerina, da verificare anche le condizioni fisiche dei vari Cappa, Impagliazzo e Donida. Problemi dunque concentrati nel reparto difensivo, non ci sarà alcun over a disposizione per la sfida con la formazione di Sassari. D'obbligo un adattamento in retroguardia di uno dei centrocampisti, da provare in questi pochi giorni che separano i molossi dalla gara valida per la terza giornata nel girone G di Serie D.

