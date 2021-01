Una soluzione presa in considerazione già diversi giorni fa e ora divenuta concreta. La Nocerina giocherà le prime tre gare casalinghe del 2021 allo stadio Pasquale Novi. Il trasloco ad Angri è stato dettato dalle condizioni del manto erboso del San Francesco, messo a dura prova dalle abbondanti piogge che flagellano l'Agro già dalla settimana precedente al Natale.

La società ha fatto richiesta di variazione provvisoria al Dipartimento Interregionale, che nei prossimi giorni concederà l'autorizzazione. Così come è attesa la ratifica dell'accordo tra Nocerina e Latte Dolce, per disputare il prossimo 13 gennaio il recupero della gara valida per la settima giornata.

Dunque per i molossi - che riprendono oggi gli allenamenti dopo la breve pausa di Capodanno - ci saranno tre turni casalinghi in sette giorni, praticamente tutti scontri diretti in ottica playoff: 6 gennaio contro il Carbonia, 10 gennaio contro il Cassino, 13 gennaio appunto contro il Sassari Latte Dolce.

Un trittico di gare che potrà dare importanti indizi sul ruolo che la Nocerina potrà recitare in questa stagione, nel girone G di Serie D.

