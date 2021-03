La Nocerina ufficializza El Bakhtaoui: transfer ok, ora può essere impiegato

Faissal El Bakhtaoui è ufficialmente un calciatore della Nocerina. La federazione calcistica marocchina ha inviato il transfer internazionale, propedeutico al tesseramento dell'atleta franco-marocchino. Classe 1992, il trequartista si allena già da alcune settimane con i rossoneri.

Nativo di Saint-Tropez, vanta un'importante militanza nella Prima Divisione scozzese con la casacca del Dunfermline Athletic. In seguito ha anche militato tra le fila del Dundee e nella passata stagione ha giocato appunto in Marocco con il Difaâ El Jadidi.

Intanto il tecnico Cavallaro ha espresso tutto il suo rammarico dopo il successo sfuggito in extremis nel recupero di ieri con il Formia. «Quando non chiudi le partite, tenendo in vita gli avversari e dai loro la speranza di provarci. Essendo 10 contro 11 dovevamo gestire la palla, non gliela dovevamo mai far prendere e dovevamo bucarli quando c’era la possibilità di farlo. Abbiamo tre attaccanti ai box, anzi devo ringraziare De Iulis che ha corso per 90 minuti e Katseris che ha giocato con una mezza contrattura a rischio stiramento».

