La Nocerina ufficializza il nuovo diesse: arriva l'ex Salernitana Danilo Pagni

La Nocerina ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto dirigente Danilo Pagni, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo dei molossi. Torna in Campania dopo la proficua esperienza alla Salernitana, con la vittoria del campionato di Serie D. Obiettivo diametralmente opposto, almeno in quest'ultimo scorcio di stagione, per il club rossonero che ieri ha rimediato una nuova sconfitta in trasferta a Matera.

Il dirigente calabrese, che vanta anche esperienze nell'entourage del Milan ha sottolineato di aver accettato la proposta della Nocerina «perché è una piazza che mi è sempre piaciuta e ho ammirato. Ho conosciuto i proprietari del club che ritengo un gruppo di imprenditori credibili e concreti. Poi ho ritrovato un mio carissimo amico, Pino Iodice, con cui ho lavorato già in passato e con il quale ho condiviso la straordinaria esperienza di Taranto con la salvezza in C1. Conosco bene anche l’allenatore Alessandro Erra».

L'accoglienza in rossonero è riservata proprio a Iodice, che non risparmia elogi a Danilo Pagni: «Saprà dare il suo prezioso contributo in questo finale di campionato e programmare i futuri obiettivi tesi a riportare in alto la Nocerina».