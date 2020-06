Un altro rinnovo, nell’ottica di quella continuità tecnica rivelatasi arma vincente nella stagione del ritorno in serie C. Per la terza stagione consecutiva Daniele Franco – centrocampista classe 1994 – vestirà la maglia della Turris. Una conferma – spiega il club nella nota che ha ufficializzato l’intesa – che «aggiunge qualità alla rosa della Turris 2020-2021 in fase di allestimento», in vista del prossimo campionato di serie C.



Il club del patron Antonio Colantonio ha dunque rinnovato piena fiducia al centrocampista dal piede raffinato, con la convinzione che «le caratteristiche e le potenzialità mostrate dal calciatore possano trovare espressione ancora migliore in un campionato professionistico e dal più elevato tasso tecnico».



Dal canto suo, Franco commenta con entusiasmo l’accordo con il presidente Colantonio e il diggì Primicile. «Sono onorato e fiero di continuare il mio percorso con la Turris, una società seria che ringrazio per aver favorito la mia crescita professionale. Spero di dare un apporto importante anche nella prossima stagione e che tutti insieme potremo prenderci altre grandi soddisfazioni, come quelle degli ultimi due anni». © RIPRODUZIONE RISERVATA