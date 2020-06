A distanza di poco più di una settimana dalla promozione in serie C, la Turris piazza un altro colpo di mercato. Dopo la conferma di capitan Longo, il club ha infatti ufficializzato l’accordo con un altro dei protagonisti della stagione che ha sancito l’atteso ritorno tra i professionisti. Continuerà la sua esperienza in maglia corallina anche Franco Da Dalt. L’esterno classe 1987 – velocità, progressione e giocate di fino le sue armi – torna dunque in serie C dopo aver inanellato ben tre promozioni consecutive dalla D, con Vibonese, Avellino e (appunto) Turris.



«La Turris – così il club – non si ferma e continua a gettare le basi per il nuovo corso. E il nuovo corso passa in primis per la conferma degli elementi utili a mister Franco Fabiano per la nuova Turris targata serie C. In quest’ottica arriva la conferma di Franco Da Dalt, che si lega alla Turris anche per la prossima stagione. Il direttore generale Rosario Primicile chiude dunque anche questa trattativa e continua a tessere la tela della nuova Turris».



Da Dalt, che anche in occasione della festa promozione della scorsa settimana aveva espresso a chiare lettere il desiderio di continuare a vestire la casacca corallina, esprime adesso piena soddisfazione per l’esito della trattativa lampo che ha condotto al rinnovo dell’accordo. «Finalmente ho trovato una società che ha riconoscenza per il lavoro svolto. Non c'è stato nessun problema nel trovare l'accordo con il direttore Primicile e il presidente Colantonio. A loro vanno i ringraziamenti per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di giocare con la Turris anche nella prossima stagione in serie C. È difficile esprimere anche la gioia e la felicità che provo in questo momento». © RIPRODUZIONE RISERVATA