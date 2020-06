Un altro big continuerà a vestire rosso corallo anche nel prossimo campionato di serie C. Francesco Di Nunzio, esperto difensore classe 1985, si conferma colonna portante del progetto Turris: la sua conferma è stata ufficializzata dal club dopo essere stata anticipata dal patron proprio a ridosso della delibera del Consiglio Federale.



Di Nunzio, «il leader calmo, con personalità, professionalità, lavoro e prestazioni super, si è imposto alla ribalta in casa Turris da oltre due anni. Il direttore generale Rosario Primicile, il presidente Antonio Colantonio e mister Franco Fabiano contano su di lui e scommettono su Francesco anche per la prossima stagione in serie C».

Il difensore romano, «pilastro della Turris», avrà dunque il compito di «guidare la difesa corallina anche il prossimo anno».



La conferma è stata accolta con particolare entusiasmo dal calciatore. «Ormai la Turris e questa società sono una famiglia per me. C'è grande sintonia con il presidente e il direttore. Sono molto contento di restare con la maglia corallina e sono certo che arriveranno altre grandi soddisfazioni nella prossima stagione». © RIPRODUZIONE RISERVATA