È successo ancora. Per la terza gara di fila al Liguori, la Turris si ritrova costretta ad inseguire l’avversario, passato addirittura sul doppio vantaggio. Prima era accaduto contro Torres ed Arzachena, stavolta contro il Cassino. Al comunale finisce 2-2: Alma e Longo riprendono - meritatamente - i laziali nel secondo tempo. Il punto consente alla Turris – già campione d’inverno – di portarsi a quota 39: alle spalle franano Ostiamare (a Paliano contro l’Anagni) e Latte Dolce (nell'anticipo di Portici), mentre la spunta la Torres in rimonta contro il Ladispoli, che si porta dunque a -4 dai corallini.



Contro il Cassino, panchina iniziale per Forte, allenatosi a singhiozzo in settimana a causa di un attacco febbrile e subentrato poi nel finale di gara. Prima del match, l’annuncio dello speaker del Liguori rivolto ad eventuali tesserati AIA presenti al Liguori, a causa di un infortunio occorso ad un giudice di linea. Si comincia dunque con due assistenti di parte; dopo quattro minuti di gioco, poi, l’ingresso in campo dei due assistenti originariamente designati.

Il Cassino passa all’11’: traversone dalla destra a servire Giglio, che scarica in rete nell’angolino basso alla destra di Lonoce. La Turris tenta la reazione immediata con Da Dalt, che prima affonda palla al piede dopo un buon recupero a metà campo e poi ci prova su spunto di Celiento, trovando Della Pietra a fare buona guardia. al 21’ va Alma di testa su recupero dal fondo di Longo: sfera sull’esterno della rete. Un minuto piàù tardi secondo giallo per Orlando, che lascia i suoi in inferiorità numerica. Da Dalt e Di Nunzio non inquadrano la porta tra il 34’ ed il 38’; due minuti dopo fa invece centro Tribelli, con un beffardo tiro cross che sorprende Lonoce. La Turris c’è e non demorde: Della Pietra dice di no alla gran botta di Celiento, mentre allo scadere Longo scivola proprio al momento dell’impatto con la sfera, concludendo sul fondo.



Nella ripresa, subito Prisco per Di Nunzio: Esempio si sistema al centro della difesa, mentre Da Dalt agisce da terzino. Due minuti ed Alma accorcia le distanze, ribadendo in rete dopo una precedente conclusione di Aliperta. Al minuto 8 il 2-2 pare cosa fatta, ma Riccio, a due passi dalla linea di porta, calcia sul portiere. Fabiano propone Franco per Aliperta e Sowe per Celiento. Alla mezz’ora ghiotta occasione fallita da Alma; sugli sviluppi ci prova Longo in acrobazia ma la sfera viene rintuzzata da un difensore. Il meritato pari corallino al minuto 37: su cross di Da Dalt, stavolta fa centro il capitano con un tocco sotto misura. Forcing corallino nel finale, ma il Cassino regge. Nel finale rosso anche per Esempio per somma di ammonizioni. Al triplice fischio, solo applausi per la Turris. © RIPRODUZIONE RISERVATA