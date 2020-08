Ha conquistato la serie C nella stagione 2010/11, proprio sotto la guida di mister Fabiano, e da allora non l’ha più lasciata. Nel prossimo campionato la disputerà indossando la casacca corallina: Salvatore Sandomenico, esterno offensivo classe 1990 è un nuovo calciatore della Turris.



Dopo le importanti esperienze con Juve Stabia, Reggina, L'Aquila, Siracusa e Teramo, «nell'ultima stagione sportiva ha vestito, sempre in C, le casacche di Avellino e Cavese. Proprio gli ottimi rapporti tra il direttore generale Primicile ed il presidente del club metelliano, Massimiliano Santoriello, hanno favorito il trasferimento del calciatore alla Turris.



La trattativa è stata perfezionata questa mattina al Liguori alla presenza del suo agente De Rosa nonché del direttore sportivo Antonio Piedepalumbo e di Onofrio Colantonio, figlio del presidente Antonio».

Salvatore Sandomenico ed il neo centrocampista corallino Antonio Romano saranno ufficialmente presentati quest’oggi, nel corso di una conferenza stampa convocata al Liguori per le ore 18.30.



«La Turris – commenta intanto Sandomenico – è stata per me da subito una priorità. Arrivo con tante motivazioni e voglia di fare bene ritrovando, tra l'altro, un allenatore a me caro come Fabiano». © RIPRODUZIONE RISERVATA