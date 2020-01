Primo tempo straripante, secondo con qualche sbavatura: la Turris torna alla vittoria al Liguori contro la Vis Artena e mantiene inalterate le distanze dalle dirette inseguitrici Torres (a -4) ed Ostiamare (-6). Scivola a distanza siderale il Latte Dolce (-10), uscito sconfitto dal derby del Vanni Sanna.

Contro la Vis Artena, le due novità di formazione sono rappresentate dall’impiego di D’Alessandro in luogo dello squalificato Esempio e dal ritorno di Forte in mediana. Tridente con Celiento ed Alma sulle corsie, Longo terminale offensivo.



Nemmeno cinque secondi di gioco ed Aliperta la sblocca con un eurogol direttamente da centrocampo: marcatura di ottima fattura e dal sapore di record per la velocità di realizzazione. La Vis Artena incassa il colpo e subisce le continue sfuriate di una Turris decisamente aggressiva. Una manciata di minuti e Longo prova a sorprendere Manni con un altro pallonetto: abile stavolta a sventare l’estremo difensore laziale. Al 9’ sussulto dell’Artena, che ci prova con Sakaj da posizione ravvicinata: sventa Riccio deviando in corner. Micidiale Alma a cavallo tra il 14’ ed il 19’. Il 2-0 è propiziato proprio da una velenosa conclusione a giro dell’attaccante dal limite dell’area: la sfera carambola tra palo e portiere e poi si insacca per il raddoppio corallino. Il tris – dopo un insidioso colpo di testa di Longo – arriva con una conclusione dai 20 metri di Alma, che si insacca proprio nell’angolino basso, dove Manni non può arrivare. Alla mezz’ora potrebbe calare il poker ancora l’ex Mantova, che va di testa sugli sviluppi di un corner: decisiva stavolta l’opposizione del portiere laziale.



Nella ripresa, la metamorfosi che non t’aspetti. Sette minuti e Montesi affonda quasi indisturbato sulla destra e dalla distanza infila Lonoce sul primo palo. Al 16’ la seconda marcatura laziale: stavolta è Delgado a trovare la via del gol dai 20 metri. Fabiano propone quindi Da Dalt per Celiento. I due gol galvanizzano l’Artena, che comincia a credere nella rimonta, mentre la Turris appare a tratti contratta. Alla mezz’ora Montesi – sfruttando le forti raffiche di vento, nel primo tempo pro Turris – ci prova direttamente dalla bandierina in due occasioni: prima trova un attento Lonoce a smanacciare, poi scheggia la parte alta della traversa. La Turris si scuote e ritrova se stessa, sfiorando il poker prima con Sowe (entrato a rilevare Longo) e poi con Da Dalt.



«Sul primo gol – commenta nel post partita mister Fabiano – siamo stati decisamente ingenui a permettere all’avversario di affondare palla al piede per venti metri. La seconda rete è stata probabilmente propiziata dal forte vento, che nel primo tempo aveva invece avvantaggiato noi. Non ho avito paura sul 3-2, ho piuttosto cominciato a temere quando abbiamo mancato il 4-2 con Sowe. Alma e Da Dalt. Temevo la beffa nel finale. Rischioso portarla in bilico sul 3-2 con quel vento e con i calci fermi del finale. A livello di cattiveria però ci siamo stati. La squadra ha saputo soffrire, dimostrando cattiveria e determinazione».



Quindi il presidente Antonio Colantonio. «Credo che ad oggi la Toirres sia la nostra principale antagonista. Continua a vincere ed a tenere il passo. L’importante, comunque, è che la Turris continui senza esitazioni lungo la propria strada. Certificato prevenzione incendi pronto? Lo saprò quando lo vedrò. Quel che so è che chi di dovere sta lavorando, non ho dubbi su questo, ma io il certificato non l’ho visto. Ribadisco solo che, nel caso dovessimo riuscire nel nostro obiettivo, per me non esisterà l’opzione deroga in chiave stadio: o con il Liguori, o senza di me. Adesso però è presto per parlarne. Pensiamo a fare prima la nostra parte sul campo». © RIPRODUZIONE RISERVATA