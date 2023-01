La disputa della Viareggio Cup 2023 condizionerà lo svolgimento del campionato di Serie D. Lo storico torneo dedicato alle formazioni Primavera è in programma dal 29 marzo al 3 aprile prossimi e la partecipazione della Rappresentativa di Serie D ha indotto il Dipartimento Interregionale a disporre una variazione di data per due turni del campionato.

La decima giornata di ritorno si giocherà il 12 marzo anziché il 19, mentre l'undicesima si giocherà 19 marzo anziché il 26. In quest'ultima data è stato infine fissato il turno di riposo inizialmente programmato per il 12 marzo. Dal 2 aprile prossimo il calendario della Serie D non subirà ulteriori variazioni.

Resterà in vigore anche una norma già attiva negli anni scorsi. Le squadre con uno o più calciatori convocati nella Rappresentativa di Serie D in campo al Torneo di Viareggio potranno richiedere l’anticipo al 15 marzo delle partite in programma il 19. Una facoltà consentita perché il raduno della selezione guidata da Giuliano Giannichedda inizierà il 16 marzo.