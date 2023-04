Lamezia-Mariglianese 0-1: serve un miracolo per agganciare i playout

Sesta vittoria in campionato per la Mariglianese, che sbanca Lamezia ed aggancia in classifica la Cittanovese, sconfitta di misura a domicilio nello scontro diretto contro il Paternò. A quattro giornate dal termine, la zona playout è distante sei lunghezze: a quota 30 c’è il Real Aversa (fermato sul pari interno dal Licata).

A Lamezia il gol partita arriva al minuto 36 della prima frazione di gioco: lo realizza Schena. I biancazzurri difendono il vantaggio con le unghie e con i denti, rintuzzando gli attacchi dei padroni di casa e blindando un successo che consente di tenere accesa la fiammella – sempre più debole, con lo scorrere delle settimane – della speranza. Con dodici punti ancora a disposizione ed un gap di sei lunghezze dalla terzultima, tutto potrebbe ancora accadere a condizione di un’accelerata che sin qui però mai si è innescata.