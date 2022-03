Lamezia-Portici 3-2, non basta la doppia rimonta

Nuovo periodo di magra per il Portici, sconfitto di misura a Lamezia. Al D’Ippolito finisce 3-2: gara combattuta in lungo e in largo dagli azzurri di Sarnataro, che per ben due volte hanno rimediato allo svantaggio raddrizzando il risultato con Maranzino e Silvestre, fino al colpo del definitivo ko di Miceli. I playout restano a distanza di sicurezza nonostante il magro bottino – appena un punto – raccolto nelle ultime quattro partite.

La gara si mette subito male per gli azzurri. Cinque minuti ed è vantaggio Lamezia: lo realizza Terranova – imbeccato da Bollino – che firma l’1-0 superando Schaeper in uscita. Il Portici non si disunisce e riacciuffa il pari al quarto d’ora con Maranzino, che pennella su punizione – in area – e insacca alla destra del portiere di casa. Nel finale di frazione, però, il nuovo vantaggio calabrese nel segno di Bollino, che ribadisce in rete una respinta di Zizzania (intanto entrato a rilevare l’infortunato Schaeper) su conclusione di Terranova.

Nella ripresa, sei minuti ed è 2-2: è di Silvestre (al secondo gol di fila) il tocco vincente che risolve una mischia in area sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Al quarto d’ora, poi, il definitivo 3-2: Maimone affonda sulla destra e pesca in area Miceli, che tutto solo insacca il pallone che vale tre punti.