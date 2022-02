Santa Maria Cilento a Lamezia con l'infermeria piena: tre big fuori

Il Santa Maria Cilento che non riesce più a vincere e neanche a segnare è attesa dall'ostica trasferta sul campo del Lamezia che dopo il pareggio di Troina vede allontantarsi la vetta ma non vuole perdere altro terreno. Una sfida che per i giallorossi di Castellabate diventa più complicata alla luce degli infortuni con cui deve fare i conti il tecnico Angelo Nicoletti, che si presenta in Calabria con tre assenze pesanti: il capitano Campanella, Citro e Cunzi, tutti fermi per infortuni.

Dopo la rifinitura di stamani la squadra si è messa in viaggio per affrontare la trasferta lametina. Il fischio d'inizio al D'Ippolito di Lamezia è fissato per le 14.30, arbitra Zago di Conegliano.