Lamezia-Santa Maria Cilento, giallorossi con infermeria affollata

Sulla strada del Santa Maria Cilento, che proprio nel turno precedente è riuscita a sbloccarsi e vincere la prima partita di questa stagione, c'è la capolista Lamezia Terme che insieme al Catanzaro guida a punteggio pieno il girone I della quarta serie. È sicuramente l'avversaria meno indicata per la formazione giallorossa del presidente Tavassi, che all'appuntamento arriva piuttosto incerottata a causa dei tanti inforntunati che è costretta a contare. L'infermeria è veramente affollata: De Marco, Citro, Scalia e anche Bonanno non è al meglio, tutti out per traumi da scontri di gioco come ha tenuto a sottolineare il viceallenatore Vincenzo Porretti nel presentare il match di domani a Lamezia: «Siamo consapevoli di affrontare la squadra che con il Catania si giocherà il salto in C, il rammarico è che ci arriviamo falcidiati dalle tante assenze, pur sapendo di fare la nostra partita e chi andrà in campo darà il massimo».

Nelle file del Lamezia c'è un ex Santa Maria, Evan Cunzi. La gara che inizia alle 15 sarà diretta da Deborah Bianchi di Prato.