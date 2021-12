Lanusei-Giugliano, decide Cerone: gialloblù sempre più primi in classifica

Doppio Cerone e il Giugliano espugna il campo del Lanusei. I tigrotti, capolisti del girone, si aggiudicano i tre punti al termine di una gara estremamente combattuta.

La squadra di Ferraro passa in vantaggio in avvio di partita: il bolide di Cerone, il fantasista gialloblu, dai 25 metri non lascia scampo al portiere sardo. I padroni di casa, tuttavia, non demordono e pervengono al pareggio con Macrì che evita il suo marcatore e fa secco Baietti. Nella ripresa la rete che decide il match. Al 4’ è ancora Cerone, con un tiro dagli undici metri, a battere Benvenuti.