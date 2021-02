Più che un esame di maturità, quello di domani per la Nocerina è un esame fondamentale verso la laurea. I molossi rendono visita alla capolista Latina, da tutti indicata come favorita per il salto diretto in Serie C.

Avversario che non ha bisogno di presentazioni, contro il quale l'undici di Cavallaro avrà il compito di cancellare in un sol colpo tutte le prestazioni negative offerte in trasferta nella prima metà del torneo. Ultima delle quali quella di Muravera, che ha visto in campo una Nocerina contratta, poco motivata e priva della giusta cattiveria agonistica per provare fino alla fine a conquistare la vittoria.

Contro l'Afragolese s'è vista invece una squadra che, forse condizionata in negativo proprio dalla prova di Muravera, ha lasciato per larghi tratti l'iniziativa agli avversari. Peraltro apparsi abbastanza privi di idee, visto il recente cambio in panchina che aveva lasciato poco tempo a mister Squillante per restituire alla squadra un'identità di gioco.

Di fronte alla Nocerina domani ci saranno il miglior attacco e la seconda miglior difesa del torneo. Numeri avvalorati ulteriormente dal percorso netto inanellato dal Latina nelle gare casalinghe: 5 vittorie su altrettanti incontri, 13 reti fatte e solo 2 subite. Null'altro da aggiungere.

Cavallaro non avrà ovviamente a disposizione l'attaccante Talamo, rinunciando anche per scelta agli under Massa, Esposito e Martinelli. Cambierà probabilmente qualcosa rispetto al primo tempo della gara di mercoledì, con il rientro certo tra i titolari di Morero in luogo di Rizzo e la partenza dalla panchina di De Iulis.

Ballottaggio a centrocampo, in particolare sulla corsia sinistra, con Garofalo in leggero vantaggio su Manoni. In attacco sarà il giovane Kasteris a far coppia con Diakité.

© RIPRODUZIONE RISERVATA