Al Latina il big match del Francioni. I pontini – che contano due assenti causa Covid – superano i bianchi di Aronica (foto ufficio stampa) nel segno di Giorgini e Alessandro e consolidano il primato nel girone G.

Partono subito forte i padroni di casa, che nei primi dieci minuti si rendono pericolosi in due occasioni: prima con l’ex Ostiamare Tortolano, su cui è provvidenziale il recupero di Poziello, poi con Teraschi, che ci prova con una conclusione dalla distanza (facile preda di Esposito). Fuori misura il primo tentativo del Savoia, targato Fornito: sfera sopra il montante. Il vantaggio pontino arriva al minuto 23. Sugli sviluppi di una punizione di Tortolano, s’accende una mischia in area risolta con opportunismo da Giorgino, che trova il tocco dell’1-0. La reazione del Savoia sta nell’insidioso colpo di testa di De Rosa – su assist di Occhiuto – che non trova però la porta. I padroni di casa premono sull’acceleratore ed alla mezz’ora sfiorano il bis con Pompei, che va di testa su corner di Tortolano: provvidenziale l’intervento di Esposito, che tiene in gara i suoi. Fino al minuto 40, quando una bellarda carambola nell’area oplontina propizia la conclusione di Alessandro, su cui stavolta nulla può il baby portiere biancoscudato. Piove sul bagnato per il Savoia, che allo scadere della prima frazione si ritrova in inferiorità numerica il per il rosso rimediato da Orlando.

Nella ripresa, il Savoia prova con generosità a riprenderla, ma senza sfondare. Al 12’ Alonzi devia in corner una punizione di De Rosa; una manciata di minuti più tardi Fornito non inquadra lo sppecchio della porta. Scalzone tenta alla mezz’ora la soluzione dalla distanza, ma alza troppo la mira. Finisce sostanzialmente qui il match d’alta quota del Francioni.

Il Latina si conferma leader del girone G, a + 5 sui bianchi. Il Monterosi, seconda forza del campionato, si sbarazza del Lanusei (3-1) e si tiene a -1 dai pontini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA