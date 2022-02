Latte Dolce-Afragolese 0-1, il gol di Longo interrompe il digiuno

Un sinistro micidiale di Longo piega il Latte Dolce e restituisce i tre punti all’Afragolese dopo tre pareggi consecutivi. La vittoria – che mancava dallo scorso 30 gennaio (4-3 alla Vis Artena) – consente ai rossoblù di riprendersi un posto nei playoff, agganciando l’Arzachena.

Al Sau di Usini il gol partita arriva dopo nove minuti: Caso Naturale dal fondo pennella al cento per Longo, che con un sinistro al volo trafigge Carboni. La rete esalta l’Afragolese, che sfiora il raddoppio in almeno quattro occasioni: in due circostanze è protagonista Elefante, che prima impegna severamente Carboni e poi (su traversone di Sibilio) spedisce incredibilmente sul fondo; al 25’ annullata una rete a Forte, pizzicato in offside, mentre due minuti più tardi è Caso Naturale, servito da Elefante, a spedire di un nulla sul fondo di testa.

Nella ripresa, tre minuti e il Latte Dolce ha la più ghiotta delle occasioni per riportarsi sul pari, ma dagli undici metri Bartulovic calcia fuori. Sardi ancora pericolosi al quarto d’ora con Tedde, che su punizione centra la traversa. L’ultimo brivido del match al minuto 21: una serpentina di Longo innesca Caso Naturale, che raccoglie in area e calcia a botta sicura, trovando la decisiva opposizione di Carboni.

Finisce coi rossoblù che festeggiano vittoria e playoff ritrovati.