Primo ko in campionato per la Turris, che al Liguori cade contro un ben organizzato Latte Dolce. Gara vibrante, spigolosa, alimentata da veementi proteste ed episodi dubbi: sotto di un uomo e di due reti, la Turris prima accorcia le distanze con Longo e poi – al 45’ del secondo tempo – vede sfumare il pari dagli undici metri, con Garau che neutralizza la conclusione di Alma. Al triplice fischio c’è spazio però solo per i convinti applausi del comunale all’indirizzo dei corallini, attesi adesso da un’altra battaglia, a Latina.



Buono l’approccio alla gara del Latte Dolce, che mantiene più o meno stabilmente l’iniziativa. Al 18’ il contestato vantaggio sardo: Palmas raccoglie sulla destra – nel frattempo si alza la bandierina del giudice di linea – e pennella per la testa di Marcangeli, che insacca indisturbato con la Turris – ingenuamente – ferma per la precedente segnalazione del guardalinee. Veementi le proteste dei corallini, che contestano nell’occasione anche un fallo di mano dell’esterno sardo. I padroni di casa tentano la reazione ed al 22’ un caparbio Giofrè pennella per la testa di Longo, che però non inquadra la porta. La gara s’innervosisce ed alla mezz’ora, in rapida sequenza, il direttore di gara estrae prima il giallo a Riccio e poi il rosso ad Aliperta, reo d’aver rifilato un calcione ad un avversario. Al 40’ l’episodio che spacca in due il match: Longo, innescato da Celiento, viene agganciato e messo giù in area da Maccis: il direttore di gara indica immediatamente il dischetto, salvo poi tornare sui suoi passi dopo la segnalazione del guardalinee.



Nella ripresa, subito due cambi per la Turris. Dentro Da Dalt e Franco, a rilevare – rispettivamente – Varchetta e Palma. Al 5’ il raddoppio sardo: conclusione sporca dalla distanza di Bianchi, che – complice una deviazione – si insacca spiazzando Lonoce. La Turris vuol credere nell’impresa e la quantità induestriale di palloni scodellati in area da un Da Dalt a tratti incontenibile lo dimostra. Al quarto d’ora numero di Celiento, che punta l’area ma viene messo giù al limite da Marcangeli: ci prova lo stesso Celiento su punizione, trovando un attento Garau a smanacciare. Sardi a un passo dal tris al 18’, quando Lonoce smanaccia su punizione di Pinna, con la sfera che rimbalza sulla traversa per ben tre volte prima di spegnersi sul fondo. Al 23’ Celiento tenta il tiro a giro in area: blocca Garau. È l’ultima giocata dell’esterno, prima di far posto a Sowe. Al 27’ un altro legno per i sardi, centrato questa volta da Virdis, al tiro dal limite. Nella Turris dentro Prisco a rilevare Riccio. Accorcia le distanze capitan Longo al 37’: preciso il suo colpo di testa, su cross di Sowe. Il Liguori s’infiamma, trasformandosi in una bolgia, fino al minuto 44, quando il capitano ci riprova in rovesciata: intercetta con la mano da Cabeccia, che nell’occasione rimedia il secondo giallo. Stavolta il penalty c’è, senza ripensamenti. Dagli undici metri Alma calcia però centralmente: neutralizza Garau, mentre il capitano corallino, resta a bordo campo causa infortunio.

La Turris resta dunque prima a quota 61, con l’Ostiamare (corsara a Budoni), che si porta però a -4.



Mastica parecchio amaro, nel post partita, il tecnico Fabiano. «Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, per aver messo in campo anima e cuore fino alla fine. Nonostante l’inferiorità numerica, contro una grande squadra. Decisioni arbitrali? Oltre agli episodi eclatanti, relativi al primo gol sardo ed al rigore annullato a Longo, è la gestione dei cartellini che lascia perplessi. Il rosso di Aliperta ci sta tutto, sia chiaro, ma lo schiaffo rifilato all’inizio ad Esempio? Purtroppo può accadere che si sbagli, ma più errori insieme poi possono pesare. Ingenui noi, in ogni caso, a fermarci in occasione del primo gol, per quanto la bandierina si fosse alzata. Il rigore annullato? Longo partiva due metri dietro. Ad ogni modo, adesso tutto si fa più bello ed entusiasmante. Si va avanti con ancora più cattiveria». © RIPRODUZIONE RISERVATA