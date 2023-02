Lavello-Afragolese 1-2: disordini sugli spalti, gara sospesa per venti minuti

La vittoria mancava da oltre un mese. È arrivata a Lavello ed è preziosa come oro per l’Afragolese, che resta sestultima ma aggancia adesso Nocerina e Gladiator a quota 26 in classifica. Il blitz di Lavello porta le firme di Padulano e Camara. Unica nota stonata, i disordini esplosi sugli spalti nella ripresa, costati la sospensione del match per una ventina di minuti.

Buon approccio alla gara dei rossoblù, che dopo dieci minuti sono in vantaggio nel segno di Padulano, che si procura e realizza il penalty del vantaggio. Otto minuti e i padroni di casa si rendono pericolosi con un calcio piazzato dai trenta metri dell’ex Acampora, deviato in corner da un attento Provitolo. Tentativo Afragolese con Tripicchio (sfera fuori non di molto), poi – alla mezz’ora – il raddoppio: ci riprova Tripicchio, che chiama Trapani alla respinta corta, sulla sfera si fionda poi Camara, che in tap-in fa 2-0.

Nella ripresa, due minuti e Cordato sfiora il tris con un rigore in movimento, decisivo nell’occasione il portiere di casa. Nel frattempo si accendono gli animi sugli spalti, al punto da costringere il direttore di gara a sospendere la gara per una ventina di minuti. Il parapiglia fra tifosi sarebbe stato innescato dal comportamento non regolamentare di un raccattapalle, poi allontanato dall’arbitro: da qui la tensione avrebbe raggiunto livelli considerevoli, sfociando addirittura in contatto fisico fra le opposte tifoserie. Il gioco riprende col Lavello intanto costretto all’inferiorità numerica per l’espulsione di Trapani. Il Lavello accorcia le distanze al minuto 40 con Pipolo ma non c’è tempo per la remuntada. Finisce con l’Afragolese che festeggia il ritorno alla vittoria.