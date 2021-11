Lavello-Casertana, 2-2 in extremis e il falchetti mancano il primo posto

La Casertana fallisce l’occasione di volare in testa alla classifica, ma d’altro canto non vede aumentare lo svantaggio dal Bitonto, a sua volta fermato sul pareggio. Ma c’è da mangiarsi le mani, per i falchetti, dato che non è bastato andare due volte in vantaggio per portare a casa i tre punti. La partita sembrava essere messa sul binario giusto ma ad un quarto d’ora dalla fine arriva la doccia fredda che smorza gli entusiasmi. Una rete del Lavello arriva nel momento migliore della Casertana grazie ad una prodezza di Ouattara che difficilmente potrà ripetere un simile gesto. Dopo il vantaggio rossoblù con Favetta, su calcio di rigore, e il pari di Brunetti, Ouattara ha dunque messo il sigillo sul match vanificando nuovo vantaggio di Felleca.