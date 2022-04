Nocerina a Lavello senza tre titolari: centrocampo in formato «under»

Garofalo e Mancino squalificati, De Martino fuori per problemi fisici. Questa la lista degli assenti in casa Nocerina in vista della gara esterna di Lavello. Le due sconfitte consecutive contro Cerignola e Fasano hanno complicato i piani dei rossoneri in chiave playoff. Urge dunque una vittoria in Basilicata per poter rilanciare le ambizioni per la post-season, chiudendo in maniera positiva la stagione.

L'assenza del classe 2003 De Martino apre un ballottaggio tra i pari età Chietti ed Esposito per completare il pacchetto under. In caso di impiego del figlio d'arte, potrebbe essere il classe 2002 Cuomo a giocare da interno di mediana accanto a Vecchione e uno tra Bovo e Donnarumma.

Nel caso in cui Cavallaro optasse invece per Esposito dal 1’, la corsia destra di centrocampo potrebbe essere affidata al classe 2002 Menichino. Ballottaggio anche in attacco, dove Dammacco sembra inizialmente favorito su Mazzeo per affiancare Palmieri.