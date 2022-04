Lavello-Nocerina, un tempo ciascuna: molossi spreconi poi salvati dal legno

Termina a reti inviolate la gara tra Lavello e Nocerina. Pari giusto, che avrebbe magari meritato qualche gol viste le occasioni create da entrambe le squadre.

Il match va equamente diviso tra le due contendenti, con la Nocerina più pericolosa nel primo tempo e un Lavello sfortunato nella seconda frazione di gioco. I molossi si fanno vivi dopo 10 minuti con un cross di Mazzeo sul quale Talamo si avventa debolmente, non trovando il giusto impatto.

Al quarto d'ora Chironi è costretto agli straordinari su Bovo, prima di respingere corto un tiro di Talamo sul quale però Mazzeo non riesce a trovare lo spunto giusto praticamente a porta vuota. E l'esperto attaccante ex Potenza fa ancora peggio nel finale, quando si invola verso l'area lucana ma spara alle stelle a tu per tu con il portiere gialloverde.

Nella ripresa cambia lo spartito. Al 10' Tapia impatta alla perfezione il pallone che si alza di un soffio oltre il “sette” dalla destra di Venditti. Alla mezz'ora, sugli sviluppi di un corner, Grande ci prova tre volte nel giro di pochi secondi, trovando altrettanti interventi provvidenziali di Venditti. Nel finale il brivido per gli ospiti, con Onraita che di testa colpisce la traversa, con l'estremo ospite apparso comunque sulla traiettoria del pallone.

Il pari finale scontenta tutti. Il Lavello non riesce infatti a staccarsi dalla zona playout, mentre la Nocerina si vede scavalcare dal Gravina al quinto posto, ultimo utile per i playoff.