Lavello-San Giorgio 0-1, è una vittoria di... Argento

Seconda vittoria consecutiva per il San Giorgio, che sbanca Lavello e aggancia il quartultimo posto in classifica. È una vittoria che vale oro, con la zona salvezza che dista adesso solo due lunghezze. Che impresa in Lucania per i ragazzi di Ambrosino, che blindano il successo targato Argento nonostante la doppia inferiorità numerica.

Deciso l’avvio di gara dei granata, che ci provano subito con un colpo di testa di Greco che si spegne di un nulla sopra la traversa. Rispondono i padroni di casa al 12’ con Dominguez: velenoso il suo tiro al volo da posizione ravvicinata, che termina di poco al lato della porta ospite. Alla mezz’ora Bellarosa chiude con un grande intervento in uscita l’azione di Ouattera lanciato a rete. Al 36’ il gol vittoria di Argento, a segno con un tiro al volo dal limite dell’area.

Nella ripresa il San Giorgio sfiora il raddoppio al quarto d’ora con Raucci, che di testa sfiora l’incrocio. Termina quindici minuti più tardi la partita del difensore, costretto a lasciare il campo per espulsione. Nel finale di gara, il secondo rosso di giornata, rimediato da Di Pietro per somma di ammonizioni. Stringono i denti i granata, che blindano i tre punti.

Al termine del match, l’analisi di mister Ambrosino: «Stiamo attraversando un momento positivo e facendo cose importanti nonostante le difficoltà e le assenze». A Lavello mancavano infatti Varela, Scalzone, Caprioli e Imputato. «La squadra c’è ed ha risposto “presente” con una prestazione di grandissimo spessore. Abbiamo rischiato ben poco contro una buona squadra che è a ridosso dei play off. Bisogna continuare così anche se la strada è ancora lunga. Adesso testa alla Mariglianese».