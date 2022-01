Lavori allo stadio Marco Lorenzon: Rende-Cavese si gioca senza tifosi

Seconda trasferta di fila senza i propri tifosi per la Cavese. Dopo il match disputato ieri ad Aci Sant'Antonio contro l'Acireale, gli aquilotti renderanno visita al Rende domenica prossima. Tuttavia, il perdurare dei lavori di ristrutturazione dell'impianto ha portato alla decisione di far disputare la gara a porte chiuse. Il provvedimento era già stato adottato per precedenti incontri della formazione biancorossa.

Pur senza il sostegno del proprio pubblico, comunque, la Cavese scenderà in campo con il giusto entusiasmo dopo il preziosissimo blitz contro l'Acireale. Il successo in extremis ha permesso ai biancoblu di accorciare le distanze dalla prima posizione in classifica, pur in attesa del recupero del match tra la capolista Gelbison e il Trapani.

Un input in più per iniziare al meglio il girone di ritorno e giocarsi tutte le proprie carte per un immediato ritorno tra i professionisti. C'è però un cammino lungo da fare e ne è pienamente consapevole il tecnico Emanuele Troise: «Dobbiamo restare coi piedi per terra e trovare il giusto equilibrio. Abbiamo le idee chiare su quali siano gli aspetti da migliorare e su cosa dobbiamo insistere. Ci sono tante concorrenti che lottano per lo stesso obiettivo, ma sappiamo anche che la nostra rosa è completa in ogni reparto, sebbene finora non si sia espressa all'altezza delle proprie potenzialità».