Le Azzurrine di Sbardella bissano il successo del Liguori e si aggiudicano la seconda amichevole in tre giorni contro la Svezia. Al Giraud decide Angela Caloia, attaccante dell’Harvard University, già a segno a Torre del Greco con una doppietta. Il gol vittoria arriva al minuto 8 della seconda frazione di gioco, frutto di una pregevole azione corale: sugli sviluppi di un traversone dalla destra, Caloia si fionda sulla respinta corta della difesa svedese e, dopo aver fintato il tiro di sinistro, si porta la palla sul destro e insacca sotto la traversa.



Un test proficuo, che ha divertito il pubblico del Giraud e suggerito diverse indicazioni al tecnico Enrico Sbardella in vista della Fase élite dell’Europeo, in programma in Portogallo dal 7 al 13 aprile (contro Bosnia Erzegovina, Francia e, appunto, Portogallo).



«Sono molto soddisfatto – commenta a margine del test il tecnico Sbardella – perché, diversamente dalla gara di martedì, oggi abbiamo incontrato la vera Svezia e le ragazze sono state bravissime. Hanno giocato una partita gagliarda, carica di entusiasmo e di carattere, davanti ad un folto e caloroso pubblico che si è divertito. In queste due gare abbiamo avuto l’opportunità di provare e verificare la condizione fisica di tutte le ragazze in vista delle prossime partite che ci accompagneranno all’Elite Round. Ho avuto tante belle risposte e sono molto soddisfatto, anche perché queste vittorie alimentano il morale e fanno crescere l’autostima. Oggi negli ultimi 15 minuti noi siamo calati fisicamente, mentre la Svezia è cresciuta e di conseguenza abbiamo rischiato qualcosa. Ma la squadra ha risposta alla grande, mostrando carattere e personalità. E questo era quello che volevo». © RIPRODUZIONE RISERVATA