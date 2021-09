Coppa Italia, Gelbison e Santa Maria si affrontano del 22 settembre

Dopo aver conusciuto il girone nel quale sono state inserite Gelbison e Santa Maria, per le quali non ci sono novità rispetto alla passata stagione, infatti, entrambe sono state confermate nel raggruppamento meridionale che comprende formmazioni calabresi e siciliane con l'unica novità che si passa da 18 a 20 squadre, per cui l'attenzione si è spostata sulla competizione tricolore e i due team grazie ai buoni piazzamenti ottenuti nella passata stagione hanno evitato il turno preliminare di domenica 12 accedendo direttamente al primo turno di Coppa Italia in programma mercoledì 22 e le due compagini si ritroveranno di fronte nel primo derby di stagione. Si gioca in gara unica al Morra di Vallo della Lucania, con inizio alle ore 15. La vincente accede ai 32esimi.