Rinvio Lega Pro, Esposito protesta: «Questo slittamento ci penalizza»

I ricorsi al Consiglio di Stato di Campobasso e Teramo, escluse dalla serie C, che si pronuncerà solo il prossimo 25 agosto ha indotto il presidente della Lega Pro ad adottare la decisione di rinviare il varo dei calendari e di conseguenza anche a far slittare l'inizio del campionato fissato per il 28 agosto. Questa scelta per certi versi forzata non è stata accolta con favore dal tecnico della Gebison Gianluca Esposito: «Pur riconoscendo la legittimità dei ricorrenti, ritengo che questi contrattempi finicono per penalizzarci. A mio avviso sarebbe stato più opportuno una volta indicate le date che non si vada oltre, ma in ogni caso ci adeguiamo alle decisioni della Lega Pro e ci faremo trovare pronti per il debutto nella terza serie nazionale. La squadra sta lavorando in maniera decisa e convinta per arrivare all'appuntamento da matricola che vuole sorprendere un parterre di primo piano».