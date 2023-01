Licata-Mariglianese 2-0, secondo ko di fila e di nuovo in caduta libera

Le due vittorie consecutive contro Trapani e Ragusa avevano timidamente riacceso la speranza dopo un disastroso girone d’andata: per quanto marcatamente in salita, la strada verso un piazzamento playout sembrava potesse esser percorribile. Ed invece anche quella fiammella sembra ormai inesorabilmente stroncata. La Mariglianese crolla anche a Licata - è il secondo ko di fila – e resta saldamente ancorata all’ultimo posto in classifica, a -6 dal Paternò (penultimo) e -10 dal terzultimo posto, occupato dal duo Aversa-Cittanovese.

Al Dino Leotta la gara si decide nella seconda frazione di gioco. Quattro minuti e Orlando fa 1-0, spezzando l’equilibrio registrato fino a quel momento. Poi il raddoppio di Minacori, che arriva otto minuti più tardi: magistrale la punizione che vale il definitivo 2-0. È la rete che chiude il match e che stronca la Mariglianese.