Licata-Santa Maria Cilento senza lo squalificato Cunzi

Il Santa Maria Cilento, con la salvezza ormai acquisita, cerca di chiudere la stagione nel migliore dei modi e ad attendere i giallorossi del tecnico Angelo Nicoletti c'è la trasferta sul campo del Licata, che al pari del team di Castellabate conta gli stessi punti in classifica 41.

Per questa gara al iotta, il trainer dei cilentani deve rinunciare all'attaccante Evan Cunzi, appiedato dal giudice sportivo per tre giornate. Per il resto non dovrebbero esserci novità sull'assetto tattico con il confermato 4-3-3 guidato dal bomber Maggio. Da oggi la squadra dopo la rifinitura si è trasferita in Sicilia. Fischio d'inizio alle 15, arbitra Totaro di Lecce.