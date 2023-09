Locri-Portici 0-2: doppio Maione, primi tre punti per gli azzurri

Primo successo in campionato per il Portici, che dopo i due ko consecutivi contro Real Casalnuovo e Canicattì, s’impone in trasferta – nel turno infrasettimanale – a Locri. Mattatore di giornata l’attaccante Vincenzo Maione, che trascina i suoi con una perentoria doppietta.

Allo stadio Macrì l’equilibrio dura 26 minuti: lo spezza l’avanti azzurro (in campo da appena due minuti a rilevare Scaffidi), con un’inzuccata che mette in discesa la gara per i suoi. Il Portici è vivo e va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa gli azzurri rintuzzano le incursioni dei padroni di casa e pungono di nuovo in pieno recupero, ancora con Maione, che mette in cassaforte i primi tre – preziosissimi – punti stagionali.

Un successo che vale oro per l’undici di Grimaldi, che – dopo il carico di tensioni e polemiche che avevano fatto da contorno alle due sconfitte consecutive – può adesso guardare con ritrovato ottimismo al prossimo turno interno contro la Santacaldese.