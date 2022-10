Longo trascina l'Afragolese, Nocerina ko: 3-1 al Gobbato

In un Gobbato deserto su disposizione – dell’ultima ora – del sindaco di Pomigliano d’Arco, l’Afragolese s’impone con un perentorio 3-1 sulla Nocerina e centra il quarto risultato utile consecutivo; seconda sconfitta nelle ultime tre gare, invece, per i molossi (di mezzo il pari di Casarano e l’addio del tecnico Sannino).

L’undici di Bitetto resta quindi sulla scia delle prime della classe, mentre resta attardata la Nocerina, con sei punti all’attivo in sei gare.

Il match – Schieramento speculare per i due tecnici, che confermano il 4-3-3: l’Afragolese si affida al tridente offensivo Aracri, Sowe, Longo; Nocerina in campo con lo stesso undici di scena sette giorni fa a Casarano, con l’unica variante rappresentata dall’impiego tra i pali del baby Recchia al posto dell’acciaccato Stagkos.

Proprio Recchia protagonista, suo malgrado, al minuto 13: è clamoroso l’infortunio del baby portiere rossonero che spiana la strada al vantaggio dell’Afragolese. Tutto scaturisce da un innocuo lancio dalle retrovie di Aracri, alzato a campanile in area da Magri: la traiettoria beffa l’estremo difensore molosso, che manca clamorosamente la presa, con la sfera che si insacca.



Cinque minuti più tardidice di no alla conclusione ravvicinata di; centra invece la traversa capitan Longo con un velenoso destro a giro su spunto di Aracri. Altra occasione di marca nocerina alla mezz’ora: Garofalo pennella dalla bandierina per Scaringella, che di testa manca il bersaglio grosso da posizione più che favorevole. Il pari molosso arriva allo scadere: lo realizzacon un destro chirurgico che si insacca nell’angolino basso, dove Provitolo non può arrivare.

Nella ripresa, dieci minuti ed è di nuovo vantaggio Afragolese, stavolta nel segno di capitan Longo, che fa 2-1 dal dischetto realizzando il penalty rimediato da Cordato (messo giù in area da Romeo). La rete fa sbandare la Nocerina, di contro l’Afragolese guadagna metri e fiducia. Il tris arriva – inesorabile – al 18’, ancora nel segno di Fabio Longo, stavolta a segno di testa su assist di Caso Naturale. Per la Nocerina ci riprova Balde, stavolta trovando un reattivo Provitolo a neutralizzare. Sul fronte opposto, decisivo Recchia a sventare un velenoso pallonetto di Esposito. L’ultimo brivido ad una manciata di minuti dal triplice fischio: Scaringella impatta di testa a botta sicura ma trova Provitolo dice ancora di no.